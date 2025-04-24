Сомнения, что Крым является украинским, открывают портал в ад – глава МИД Литвы

Кястутис Будрис (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Сомнения по поводу принадлежности Украине временно оккупированного россиянами Крыма являются "дорогой в ад", поскольку это посылает сигнал, что оккупация территории и ее содержание в течение нескольких лет может дать право на законное владение ею. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает Delfi.

"Ставя под сомнение принципы международного права, вопросы принадлежности Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут такие черти, которых назад не загонишь", – сказал он.

Глава литовской дипломатии напомнил, что по международному праву Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Об этом не может быть никаких дискуссий, это опасное место, потому что это посылает сигнал о том, что, оккупируя территорию и удерживая ее в течение нескольких лет, можно претендовать на ее законное владение", – добавил Будрис.

19 апреля 2025 года издание Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.

21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.

22 апреля Зеленский заявил: "Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить – это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Мы не можем просто: А почему бы нет? Нет, этого не будет".

23 апреля президент Трамп ответил: "Никто не просит Зеленского признать Крым территорией России, но если он хочет Крым, то почему за него не воевали одиннадцать лет назад, когда его без всякого выстрела передали России?".