МИД Литвы призвал не поддаваться на пропаганду РФ после объявленного Путиным "перемирия"

Россия пытается убедить всех, особенно Вашингтон, что доминирует в войне против Украины, считает Кястутис Будрис

Кястутис Будрис (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Мировому сообществу нужно продолжать давление на Россию и не подвергаться пропаганде Москвы на фоне объявления российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия". Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, цитирует вещатель Delfi.

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Он считает, что Россия пытается убедить всех, особенно Вашингтон, что она является "абсолютно доминирующей стороной в конфликте, что они могут отодвинуть линию фронта дальше на запад, в сторону Киева".

Будрис отметил, что это неправда, ведь Украина удерживает линию фронта.

"Но правда в том, что действительно многое зависит от Путина. Нам нужно продолжать давить и не поддаваться пропагандистскому нарративу о том, что все в его воле", – добавил глава дипломатии Литвы.