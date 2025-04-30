МИД Литвы призвал не поддаваться на пропаганду РФ после объявленного Путиным "перемирия"
Мировому сообществу нужно продолжать давление на Россию и не подвергаться пропаганде Москвы на фоне объявления российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия". Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, цитирует вещатель Delfi.
Он считает, что Россия пытается убедить всех, особенно Вашингтон, что она является "абсолютно доминирующей стороной в конфликте, что они могут отодвинуть линию фронта дальше на запад, в сторону Киева".
Будрис отметил, что это неправда, ведь Украина удерживает линию фронта.
"Но правда в том, что действительно многое зависит от Путина. Нам нужно продолжать давить и не поддаваться пропагандистскому нарративу о том, что все в его воле", – добавил глава дипломатии Литвы.
- 28 апреля 2025 года в Кремле заявили, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
- Сибига заявил, что, если Россия действительно хочет завершить войну, она должна немедленно прекратить огонь, а не ждать до 8 мая.
- Зеленский назвал предложение Путина очередной попыткой манипуляций. Он также призвал не ждать 8 мая.
- В ООН заявили, что хотят видеть завершение войны России против Украины, которое основывалось бы на международном праве.