Нелегальні мігранти закидали камінням польських правоохоронців на кордоні з Білоруссю

З п’ятниці до неділі зафіксували майже сім сотень спроб незаконного перетину кордону

Кордон (Ілюстративне фото: Valdemar Doveiko/EPA)

У Польщі протягом трьох днів (6–8 червня) зафіксували понад 670 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю, мігранти кілька разів нападали на прикордонників, застосовуючи каміння. Про це повідомив офіцер прикордонної служби Міхал Бура, передає Polsat News.

За даними прикордонників, у Підляському прикордонному підрозділі у п'ятницю, 6 червня, було зафіксовано близько 220 спроб незаконного проникнення до Польщі, у суботу – понад 250, а в неділю – 200.

"Кілька разів під час спроб перетину польського кордону мігранти закидали камінням польських офіцерів у формі", – додав прикордонник, не розкриваючи деталей.

Також він розповів, що протягом минулих вихідних прикордонники з Міхалово затримали громадянина України за сприяння нелегальній міграції.

ДОВІДКА 2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Європейського Союзу спершу до Литви, а потім до Польщі. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які своєю чергою стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресій проти опозиції.



Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб.

18 березня 2025 року повідомлялося, що мігранти закидали камінням польський патруль і пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю.

4 квітня Туск заявив, що Польща проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.