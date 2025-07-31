Поляки на кордоні з Білоруссю частіше стали застосовувати зброю через агресію мігрантів
Нелегальні мігранти з Білорусі стали агресивнішими у спробах проникнути до Польщі, проти них застосовують зброю. Про це в інтерв'ю RMF FM розповів командувач прикордонних військ Польщі генерал Роберт Баган.
За його словами, мігранти не просто кидають каміння і гілки в польських офіцерів. Вони дедалі частіше використовують професійні рогатки, атакують пляшками з піском і метають "коктейлі Молотова".
Баган зазначив, що влада країни регулярно інвестує в засоби індивідуального захисту для прикордонників: шоломи, щити та спеціальні тактичні засоби. Також їм дозволено використовувати засоби "прямого примусу", оскільки агресія з боку нелегальних білоруських мігрантів стала "повсякденним явищем".
"Ми використовуємо гладкоствольну зброю, непроникні боєприпаси, які відлякують мігрантів від наміру перетнути кордон. На жаль, це звичайна справа, що наші співробітники змушені використовувати цю зброю", – зазначив польський генерал.
- У квітні всього за чотири дні польські прикордонники зафіксували понад 250 спроб незаконного проникнення мігрантів з боку Білорусі.
- 9 червня нелегальні мігранти закидали камінням польських правоохоронців на кордоні з Білоруссю.
- 14 липня на кордоні Польщі та Білорусі мігрант напав на прикордонника, через що в нього довелося вистрілити. Правоохоронці розслідують обидва інциденти.
- 16 липня на кордоні з Білоруссю мігранти кинули "коктейль Молотова" у польський патруль, прикордонники не постраждали.
Коментарі (0)