На кордоні з Білоруссю мігранти кинули "коктейль Молотова" у польський патруль – відео

Кордон (Фото: Artur Reszko/EPA)

У вівторок, 15 липня, на кордоні з Білоруссю мігранти кинули "коктейль Молотова" у польських прикордонників. Про це повідомило медіа RMF 24.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ситуація на кордоні стає дедалі небезпечнішою для польських офіцерів. Через це до законодавства було внесено зміни.

Положення закону про підтримку діяльності солдатів та офіцерів, підготовлені Міноборони, набудуть чинності восени 2025 року. Його головна мета – підвищити безпеку тих, хто служить на кордоні.

"Агресія на східному кордоні загострюється. На солдатів нападають не лише з камінням, а й пляшками, наповненими легкозаймистою рідиною. Кожен такий напад – це напад на польську державу. Саме тому ми змінили закон – солдати тепер мають чіткі правила застосування зброї та повний правовий захист", – сказав Косіняк-Камиш.

Деталі атаки на прикордонників із застосуванням "коктейлю Молотова" розкрив речник Міністерства внутрішніх справ країни Яцек Добжинський. За його словами, інцидент стався неподалік села Черемхи близько 22:00 вівторка.

"На захисників нашого кордону посипався град каміння, а один із нападників кинув у них "коктейль Молотова". Кинута пляшка розлетілася об дорогу, а розлита рідина спалахнула. На щастя, ніхто не постраждав", – написав Добжинський.

Він опублікував відповідне відео й додав, що інцидент не міг статися без відома та згоди білоруських служб.

Wczoraj po godzinie 22:00 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory. Na obrońców naszej granicy posypał się grad kamieni, a jeden

z atakujących cisnął w… pic.twitter.com/wiLs0h649n — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 16, 2025

Інформацію про напад підтвердив речник головнокомандувача Прикордонної служби, підполковник Анджей Юзьвяк. Офіцер зазначив, що спостерігається помітне збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону між Польщею та Білоруссю.

За останні 24 години було зафіксовано майже 220 таких інцидентів, а з початку цього року – понад 17 000 випадків.

4 квітня 2025 року повідомлялося, що Польща проведе інформаційну кампанію в семи державах із метою боротьби з незаконною міграцією.

14 липня стало відомо, що іммігрант напав на польського прикордонника, коли намагався незаконно перетнути кордон з боку Білорусі.