RMF 24: На кордоні Польщі та Білорусі мігрант напав на прикордонника – у нього вистрілили

Прокуратура розслідує напад на військового та факт застосування зброї з гумовими кулями

Прикордонники Польщі (Ілюстративне фото: Straż Graniczna)

У Польщі іммігрант напав на прикордонника, коли намагався незаконно перетнути кордон з боку Білорусі. Про це повідомляє RMF 24.

10 липня троє іммігрантів у районі міста Міхалово (Подляське воєводство) намагалися переправитися річкою до Польщі. Коли побачили польський патруль прикордонників, двоє розвернулися, а третій спробував продовжити шлях.

За словами прикордонників, чоловік-афганець поводився агресивно і навіть напав на одного з них – він серйозно не постраждав. Польські військові вистрілили в його бік кілька разів з гладкоствольної зброї з гумовими кулями та нібито вдарили прикладом.

Прокуратура Білостока-Пулноць розпочала розслідування та з'ясовує, чи не перевищив прикордонник повноваження. А військова поліція розслідує напад на поляка.

За неофіційною інформацією RMF 24, іммігрант вижив, але отримав травми голови. Його після госпіталізації перевели до центру для іноземців.