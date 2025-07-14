RMF 24: На кордоні Польщі та Білорусі мігрант напав на прикордонника – у нього вистрілили
У Польщі іммігрант напав на прикордонника, коли намагався незаконно перетнути кордон з боку Білорусі. Про це повідомляє RMF 24.
10 липня троє іммігрантів у районі міста Міхалово (Подляське воєводство) намагалися переправитися річкою до Польщі. Коли побачили польський патруль прикордонників, двоє розвернулися, а третій спробував продовжити шлях.
За словами прикордонників, чоловік-афганець поводився агресивно і навіть напав на одного з них – він серйозно не постраждав. Польські військові вистрілили в його бік кілька разів з гладкоствольної зброї з гумовими кулями та нібито вдарили прикладом.
Прокуратура Білостока-Пулноць розпочала розслідування та з'ясовує, чи не перевищив прикордонник повноваження. А військова поліція розслідує напад на поляка.
За неофіційною інформацією RMF 24, іммігрант вижив, але отримав травми голови. Його після госпіталізації перевели до центру для іноземців.
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