RMF 24: На границе Польши и Беларуси мигрант напал на пограничника – в него выстрелили

Прокуратура расследует нападение на военного и факт применения оружия с резиновыми пулями

Пограничники Польши (Иллюстративное фото: Straż Graniczna)

В Польше иммигрант напал на пограничника, когда пытался незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает RMF 24.

10 июля трое иммигрантов в районе города Михалово (Подляское воеводство) пытались переправиться через реку в Польшу. Когда увидели польский патруль пограничников, двое из них развернулись, а третий попытался продолжить путь.

По словам пограничников, мужчина-афганец вел себя агрессивно и даже напал на одного из них – он серьезно не пострадал. Польские военные выстрелили в его сторону несколько раз из гладкоствольного оружия с резиновыми пулями и якобы ударили прикладом.

Прокуратура Белостока-Пулноц начала расследование и выясняет, не превысил ли пограничник полномочия. А военная полиция расследует нападение на поляка.

По неофициальной информации RMF 24, иммигрант выжил, но получил травмы головы. Его после госпитализации перевели в центр для иностранцев.