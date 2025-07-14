RMF 24: На границе Польши и Беларуси мигрант напал на пограничника – в него выстрелили
В Польше иммигрант напал на пограничника, когда пытался незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает RMF 24.
10 июля трое иммигрантов в районе города Михалово (Подляское воеводство) пытались переправиться через реку в Польшу. Когда увидели польский патруль пограничников, двое из них развернулись, а третий попытался продолжить путь.
По словам пограничников, мужчина-афганец вел себя агрессивно и даже напал на одного из них – он серьезно не пострадал. Польские военные выстрелили в его сторону несколько раз из гладкоствольного оружия с резиновыми пулями и якобы ударили прикладом.
Прокуратура Белостока-Пулноц начала расследование и выясняет, не превысил ли пограничник полномочия. А военная полиция расследует нападение на поляка.
По неофициальной информации RMF 24, иммигрант выжил, но получил травмы головы. Его после госпитализации перевели в центр для иностранцев.
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