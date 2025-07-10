Росія наймає мігрантів для зриву допомоги Україні у Європі – служба безпеки Чехії

Прага (Ілюстративне фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Росія все частіше наймає мігрантів з країн, що не входять до ЄС, або з держав, що перебувають під впливом Росії, для зриву допомоги Україні у Європі. Про це повідомляє чеська Служба безпеки та інформації (BIS) у щорічному звіті.

BIS проаналізувала дані за 2024 рік та дійшла висновку, що минулого року Росія продовжувала зусилля, спрямовані на руйнування єдності західних держав та сіяння розбрату серед громадян європейських країн.

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Однією з головних цілей підривної діяльності Росії було послаблення згуртованості серед партнерів України, зрив постачання допомоги, а також підрив політичної підтримки України.

Для досягнення цих цілей Росія почала дедалі більше покладатися на осіб без прямих зв'язків з російською державою, пропонуючи їм фінансову винагороду за здійснення різноманітних завдань.

Найчастіше російські спецслужби вербують економічно вразливих мігрантів з країн, що не входять до ЄС, або з держав, що перебувають під впливом Росії.

Найпоширенішою платформою для онлайн-вербування є Telegram, що призвело до появи терміна "агенти Telegram".

"Ці агенти виконують широкий спектр діяльності, від перевезення людей або посилок до фотографування та відеознімання чутливих об'єктів, таких як військові бази або пункти перекидання військової допомоги Україні, аж до підпалів та створення загрози життю цивільного населення", – заявили у Службі.

За даними BIS, росіяни використовують посередників для вербування, тому "агенти Telegram" можуть не усвідомлювати, що працюють на Кремль.

Служба наголосила, що діяльність російських агентів спрямовано також на досягнення психологічного ефекту.

"Це включає послаблення згуртованості західного суспільства, нагнітання страху та невизначеності, підрив довіри громадськості до здатності держави захищати своїх громадян та посилення тиску з метою зменшення підтримки України в її захисті від російської агресії", – попередили у BIS.