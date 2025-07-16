На границе с Беларусью мигранты бросили "коктейль Молотова" в польский патруль

Брошенная в польских пограничников бутылка разлетелась о дорогу, а разлитая жидкость вспыхнула

Граница (Фото: Artur Reszko/EPA)

Во вторник, 15 июля, на границе с Беларусью мигранты бросили "коктейль Молотова" в польских пограничников. Об этом сообщило медиа RMF 24.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация на границе становится все более опасной для польских офицеров. Поэтому в законодательство были внесены изменения.

Положения закона о поддержке деятельности солдат и офицеров, подготовленные Минобороны, вступят в силу осенью 2025 года. Его главная цель – повысить безопасность тех, кто служит на границе.

"Агрессия на восточной границе обостряется. На солдат нападают не только с камнями, но и бутылками, наполненными легковоспламеняющейся жидкостью. Каждое такой нападение – это нападение на польское государство. Именно поэтому мы изменили закон – солдаты теперь имеют четкие правила применения оружия и полную правовую защиту", — сказал Косиняк-Камыш.

Детали атаки на пограничников с применением "коктейля Молотова" раскрыл спикер Министерства внутренних дел страны Яцек Добжинский. По его словам, инцидент произошел вблизи села Черемхи около 22:00 вторника.

"На защитников нашей границы посыпался град камней, а один из нападавших бросил в них "коктейль Молотова". Брошенная бутылка разлетелась о дорогу, а разлитая жидкость вспыхнула. К счастью, никто не пострадал", – написал Добжинский.

Он опубликовал соответствующее видео и добавил, что инцидент не мог произойти без ведома и согласия беларуских служб.

Wczoraj po godzinie 22:00 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory. Na obrońców naszej granicy posypał się grad kamieni, a jeden z atakujących cisnął w… pic.twitter.com/wiLs0h649n — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 16, 2025 — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) Июль 16, 2025

Информацию о нападении подтвердил спикер главнокомандующего Пограничной службы, подполковник Анджей Юзьвяк. Офицер отметил, что наблюдается заметное увеличение количества попыток незаконного пересечения границы между Польшей и Беларусью.

За последние 24 часа было зафиксировано около 220 таких инцидентов, а с начала этого года – более 17 000 случаев.

4 апреля 2025 года сообщалось, что Польша проведет информационную кампанию в семи государствах в целях борьбы с незаконной миграцией.

14 июля стало известно, что иммигрант напал на польского пограничника, когда пытался незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.