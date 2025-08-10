Telegraph: Путин в сговоре с ливийским генералом может готовить миграционный кризис в ЕС
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, объединился с ливийским военачальником Халифой Хафтаром, чтобы спровоцировать новый миграционный кризис в Европейском Союзе. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с этим вопросом.
Европейская комиссия отследила увеличение количества рейсов между восточным ливийским городом Бенгази и Минском, столицей Беларуси.
По словам официальных лиц, эта тенденция свидетельствует о возможной координации с генералом Хафтаром, военным, который контролирует значительную часть восточной Ливии, с целью содействия волне нелегальной миграции в блок.
Это может означать повторение лета 2021 года, когда десяткам тысяч потенциальных искателей убежища помогли пересечь границы Беларуси, что, по словам официальных лиц, было организовано Россией с целью дестабилизировать ЕС.
"Мы следим за недавними рейсами Минск-Бенгази, выполняемыми авиакомпанией "Белавиа". Частота и характер этих рейсов, особенно в короткие сроки, вызывают вопросы относительно потенциальной координации или содействия потокам нелегальной миграции", — сказал представитель Еврокомиссии.
Данные из открытых источников, с которыми ознакомилось издание The Telegraph, свидетельствуют о всплеске количества рейсов между ливийским городом и беларусской столицей. В мае между городами было всего два рейса, в июне – пять, а в июле – четыре.
Ранее беларусского диктатора Александра Лукашенко обвиняли в том, что он позволял мигрантам приземляться в Минске аналогичными рейсами, а затем помогал транспортировать их в импровизированные лагеря на границах с Польшей, Литвой и Латвией.
Медиа напомнило, что за первые семь месяцев этого года ЕС зафиксировал около 5000 незаконных пересечений своих восточных сухопутных границ.
Хотя по сравнению с прошлым годом количество рейсов между Ливией и Беларусью сократилось, небольшое количество рейсов между странами может привести к новому потоку прибывающих с целью пересечь границу с ЕС.
В Европе считают, что Путин может использовать свое влияние в Ливии, чтобы снова нацелиться на континент, отметили журналисты.
"Несомненно существует опасность того, что Россия будет использовать мигрантов и миграционную проблему в целом как оружие против Европы. Это превращение мигрантов в оружие уже происходит, и, конечно же, мы опасаемся, что Россия намерена сделать то же с Ливией", – заявлял в июле Магнус Бруннер, комиссар ЕС по миграции.
- 4 апреля 2025 года сообщалось, что Польша проведет информационную кампанию в семи государствах с целью борьбы с незаконной миграцией.
- 26 июля внешняя разведка сообщала, что Лукашенко снова использует территорию своей страны для транзита нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана для давления на страны ЕС.
Комментарии (0)