Telegraph: Путин в сговоре с ливийским генералом может готовить миграционный кризис в ЕС

Владимир Путин и Халифа Хафтар (Фото: ресурс оккупантов)

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, объединился с ливийским военачальником Халифой Хафтаром, чтобы спровоцировать новый миграционный кризис в Европейском Союзе. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с этим вопросом.

Европейская комиссия отследила увеличение количества рейсов между восточным ливийским городом Бенгази и Минском, столицей Беларуси.

По словам официальных лиц, эта тенденция свидетельствует о возможной координации с генералом Хафтаром, военным, который контролирует значительную часть восточной Ливии, с целью содействия волне нелегальной миграции в блок.

Это может означать повторение лета 2021 года, когда десяткам тысяч потенциальных искателей убежища помогли пересечь границы Беларуси, что, по словам официальных лиц, было организовано Россией с целью дестабилизировать ЕС.

"Мы следим за недавними рейсами Минск-Бенгази, выполняемыми авиакомпанией "Белавиа". Частота и характер этих рейсов, особенно в короткие сроки, вызывают вопросы относительно потенциальной координации или содействия потокам нелегальной миграции", — сказал представитель Еврокомиссии.

Данные из открытых источников, с которыми ознакомилось издание The Telegraph, свидетельствуют о всплеске количества рейсов между ливийским городом и беларусской столицей. В мае между городами было всего два рейса, в июне – пять, а в июле – четыре.

Ранее беларусского диктатора Александра Лукашенко обвиняли в том, что он позволял мигрантам приземляться в Минске аналогичными рейсами, а затем помогал транспортировать их в импровизированные лагеря на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

Медиа напомнило, что за первые семь месяцев этого года ЕС зафиксировал около 5000 незаконных пересечений своих восточных сухопутных границ.

Хотя по сравнению с прошлым годом количество рейсов между Ливией и Беларусью сократилось, небольшое количество рейсов между странами может привести к новому потоку прибывающих с целью пересечь границу с ЕС.

В Европе считают, что Путин может использовать свое влияние в Ливии, чтобы снова нацелиться на континент, отметили журналисты.

"Несомненно существует опасность того, что Россия будет использовать мигрантов и миграционную проблему в целом как оружие против Европы. Это превращение мигрантов в оружие уже происходит, и, конечно же, мы опасаемся, что Россия намерена сделать то же с Ливией", – заявлял в июле Магнус Бруннер, комиссар ЕС по миграции.

СПРАВКА В 2021 году беларусские власти организовали каналы переброски мигрантов из страны через границу ЕС сначала в Литву, а затем в Польшу. Лукашенко признал, что поддержка контрабанды нелегалов является ответом на санкции ЕС против Беларуси, которые в свою очередь стали следствием фальсификаций на президентских выборах 2020 года и репрессиями против оппозиции. Переброска людей (чаще всего это мигранты из Йемена, Афганистана, Ирака и Сирии) через границу осуществляется при активной помощи беларусских пограничных служб.

4 апреля 2025 года сообщалось, что Польша проведет информационную кампанию в семи государствах с целью борьбы с незаконной миграцией.

26 июля внешняя разведка сообщала, что Лукашенко снова использует территорию своей страны для транзита нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана для давления на страны ЕС.