Лукашенко снова использует нелегальных мигрантов для давления на ЕС – внешняя разведка
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова использует территорию своей страны для транзита нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана для давления на страны ЕС. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
По данным разведки, Лукашенко снова задействует свою территорию для транзита нелегалов в Польшу. Часть потоков прибывает из Ливии – напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.
В 2021 году режим Лукашенко уже организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций.
Как подчеркнули в СВРУ, этот шантаж не сработал: ограничения лишь усилились, а дипломатическая изоляция Минска – углубилась.
Разведка отмечает, что Лукашенко продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но избегает откровенной эскалации, чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в частности с Венгрией, которая последовательно выступает против миграции.
"Лукашенко, несмотря на репутацию сателлита диктатора России Владимира Путина сохраняет автономию в вопросах тактики – и в очередной раз демонстрирует готовность использовать ее для политического давления на запад", – отметили в СВРУ.
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- 15 июля на границе с Беларусью мигранты бросили "коктейль Молотова" в польских пограничников.
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