Лукашенко снова использует нелегальных мигрантов для давления на ЕС – внешняя разведка

В 2021 году Лукашенко уже организовал массовое проникновение мигрантов на границы Евросоюза

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова использует территорию своей страны для транзита нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана для давления на страны ЕС. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, Лукашенко снова задействует свою территорию для транзита нелегалов в Польшу. Часть потоков прибывает из Ливии – напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.

В 2021 году режим Лукашенко уже организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций.

Как подчеркнули в СВРУ, этот шантаж не сработал: ограничения лишь усилились, а дипломатическая изоляция Минска – углубилась.

Разведка отмечает, что Лукашенко продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но избегает откровенной эскалации, чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в частности с Венгрией, которая последовательно выступает против миграции.

"Лукашенко, несмотря на репутацию сателлита диктатора России Владимира Путина сохраняет автономию в вопросах тактики – и в очередной раз демонстрирует готовность использовать ее для политического давления на запад", – отметили в СВРУ.