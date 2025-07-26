Лукашенко знову використовує нелегальних мігрантів для тиску на ЄС – зовнішня розвідка

У 2021 році Лукашенко вже організував масове проникнення мігрантів на кордони Євросоюзу

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко знову використовує територію своєї країни для транзиту нелегальних мігрантів з Африки, Близького Сходу та Афганістану для тиску на країни ЄС. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, Лукашенко знову використовує свою територію для транзиту нелегалів до Польщі. Частина потоків прибуває з Лівії – напряму або через Росію, що вказує на координацію між Мінськом і Москвою.

У 2021 році режим Лукашенка вже організував масове проникнення мігрантів на кордони ЄС, намагаючись обміняти зниження напруги на зняття санкцій.

Як підкреслили у СЗРУ, цей шантаж не спрацював: обмеження лише посилилися, а дипломатична ізоляція Мінська поглибилася.

Розвідка зазначає, що Лукашенко продовжує заробляти на транзиті мігрантів, але уникає відвертої ескалації, щоб не втратити залишки політичних контактів у Європі, зокрема з Угорщиною, яка послідовно виступає проти міграції.

"Лукашенко, попри репутацію сателіта диктатора Росії Володимира Путіна, зберігає автономію у питаннях тактики – і вкотре демонструє готовність використовувати її для політичного тиску на захід", – наголосили у СЗРУ.