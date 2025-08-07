Лукашенко хоче розширити повноваження армії для придушення протестів – зовнішня розвідка

Протести в Білорусі (Фото: STR)

У Білорусі влада ініціювала законопроєкт, який має розширити повноваження армії. Таким чином диктатор Білорусі Олександр Лукашенко готується до придушення протестів і посилення контролю над суспільством. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, проєкт нового закону "Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки й оборони" радикально змінює підходи до безпеки. Якщо документ ухвалять, білоруська армія отримає ширші повноваження, зокрема щодо дій усередині країни.

Центральний акцент – на силовому компоненті. Якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових та соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті – саме збройний захист.

Згідно з оновленням, армія в умовах війни має не лише відбивати агресію, а й "завдавати поразки супротивнику" з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам.

СЗР звернула увагу на розширення функцій армії в мирний час. Військових офіційно залучають до запобігання внутрішньому збройному конфлікту, участі в інформаційному протистоянні "в інтересах держави", реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах, а також до протидії прикордонним провокаціям.

Крім того, вводиться ширше тлумачення підстав для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не лише у випадку нападу на Білорусь, а й на союзну державу або країну-члена Організації договору про колективну безпеку (Росія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан).

