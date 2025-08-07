Лукашенко хочет расширить полномочия армии для подавления протестов – внешняя разведка

Протесты в Беларуси (Фото: STR)

В Беларуси власти инициировали законопроект, который должен расширить полномочия армии. Таким образом диктатор Беларуси Александр Лукашенко готовится к подавлению протестов и усилению контроля над обществом. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

По данным разведки, проект нового закона "О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" радикально меняет подходы к безопасности. Если документ примут, беларуская армия получит более широкие полномочия, в том числе по действиям внутри страны.

Центральный акцент – на силовом компоненте. Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мер, то теперь в приоритете – именно вооруженная защита.

Согласно обновлению, армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и "наносить поражение противнику" с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам.

СВР обратила внимание на расширение функций армии в мирное время. Военных официально привлекают к предотвращению внутреннего вооруженного конфликта, участию в информационном противостоянии "в интересах государства", реагированию на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также к противодействию пограничным провокациям.

Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на союзное государство или страну-члена Организации договора о коллективной безопасности (Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).

28 июля СВР сообщала, что в первом полугодии 2025 года беларуская экономика демонстрирует признаки стагнации на фоне углубления интеграции с Россией и ограничений от западных санкций.

29 июля разведка сообщала, что Беларусь ускоряет производство дронов и микросхем для российской армии.