Беларусь ускоряет производство дронов и микросхем для российской армии – внешняя разведка

Беларусь ускоренно развивает оборонные производства для нужд армии РФ, в частности дроны, прицелы и микросхемы

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

После начала полномасштабной войны России против Украины спрос на беларуские оборонные технологии резко вырос. Москва ищет альтернативные источники компонентов для дронов и ракет из-за санкций и логистических ограничений. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

По данным разведки, правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой.

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Такие проекты стали приоритетными в государственной инновационной стратегии, которая ранее сосредотачивалась на гражданских отраслях – агротехнике, фармацевтике и пищевой промышленности.

В частности, восстановлен проект завода по производству композитных элементов для БпЛА, который ранее был заморожен. После начала войны предприятие построили, оснастили и в феврале 2025 года запустили. В марте завод вышел на полную мощность.

На предприятии "Зенит-БелОМО" разворачивается производство прицельных и автокомпонентов, ориентированных на внутренний рынок и партнеров из стран СНГ. Линии планируют запустить в августе, до конца года завод должен заработать на полную.

Также на заводе "Интеграл" продолжается расширение производства электроники двойного назначения – в частности микросхем, которые Россия может использовать в системах наведения ракет Х-101.

Новый цех планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года, а к 2026-му – вывести на номинальные объемы производства.

СВР отмечает, что инвестиции в военно-промышленный комплекс Беларуси имеют сверхсрочный характер. Большинство связанных с армией объектов планируют ввести в эксплуатацию в течение года-полутора.