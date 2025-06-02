Беларусь продолжает содействовать России в войне – заявление лидеров саммита в Вильнюсе

Саммит в Вильнюсе (Фото: Офис президента)

Лидеры стран "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы осудили любое содействие войне России против Украины и призвали все страны, которые оказывают поддержку стране-агрессору, немедленно прекратить ее. Об этом говорится в заявлении президентов Литвы, Польши и Румынии, сделанном во время саммита в Вильнюсе.

Согласно документу, призыв направлен Беларуси, Северной Корее, Ирану и Китаю.

"Беларусь продолжает содействовать военным действиям России, позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру. Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республика Иран оказывают прямую военную поддержку, тогда как Китайская Народная Республика остается главным субъектом, способствующим войне России против Украины", – говорится в заявлении.

Президенты призвали НАТО "коренным образом пересмотреть подход к России".

"Россия остается самой большой, долгосрочной и непосредственной угрозой евроатлантической безопасности, и НАТО должно коренным образом пересмотреть свой подход к России. Альянс должен быть готов ко всем возможным чрезвычайным ситуациям", – заявили участники саммита.

Документ подписан президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Румынии Никушором Даном.

В "Бухарестскую девятку" (B9) входят страны на восточном фланге НАТО: Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Венгрия и Словакия. Страны Северной Европы – Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.