Рютте подтвердил, что путь Украины в НАТО "необратим"

Генсекретарь Альянса заявил, что Украина получит всю необходимую помощь для продолжения борьбы с российской агрессией

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что членство Украины в НАТО остается в повестке дня, а Североатлантический союз продолжит ее поддержку в российско-украинской войне.

"В Вашингтоне все 32 союзника четко согласились, что путь к вступлению Украины в НАТО необратим. Не с конечной датой, не понимая это как часть мирного урегулирования, а четко как долгосрочное обязательство 32 союзников, и мы строим этот мост прямо сейчас", – сказал он.

По словам Рютте, вопрос Украины будет в повестке дня во время саммита НАТО в Гааге в конце июня.

"Мы обеспечим Украину всем необходимым, чтобы она имела возможность продолжить борьбу и положить конец этой ужасной российской агрессии", – сказал он.