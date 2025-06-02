Рютте подтвердил, что путь Украины в НАТО "необратим"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что членство Украины в НАТО остается в повестке дня, а Североатлантический союз продолжит ее поддержку в российско-украинской войне.
"В Вашингтоне все 32 союзника четко согласились, что путь к вступлению Украины в НАТО необратим. Не с конечной датой, не понимая это как часть мирного урегулирования, а четко как долгосрочное обязательство 32 союзников, и мы строим этот мост прямо сейчас", – сказал он.
По словам Рютте, вопрос Украины будет в повестке дня во время саммита НАТО в Гааге в конце июня.
"Мы обеспечим Украину всем необходимым, чтобы она имела возможность продолжить борьбу и положить конец этой ужасной российской агрессии", – сказал он.
- 14 мая 2025 года источник итальянского агентства ANSA заявил, что в США якобы не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО . Однако госсекретарь Рубио опроверг эту информацию .
- 21 мая генсека НАТО спросили о приглашении Зеленского – он попросил дождаться программы саммита .
- 25 мая министр обороны Нидерландов сообщал, что Зеленский и Трамп примут участие в саммите НАТО в Гааге.
- Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге (Нидерланды).