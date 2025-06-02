Рютте підтвердив, що шлях України до НАТО є "незворотним"
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що членство України у НАТО залишається на порядку денному, а Альянс продовжить її підтримку в російсько-українській війні. Про це Рютте заявив під час саміту "Бухарестської дев’ятки" та Північних країн у Вільнюсі.
"У Вашингтоні всі 32 союзники чітко погодилися, що шлях до вступу України до НАТО є незворотним. Не з кінцевою датою, не розуміючи це як частину мирного врегулювання, а чітко як довгострокове зобов’язання 32 союзників, і ми будуємо цей міст прямо зараз", – сказав він.
За словами Рютте, питання України буде на порядку денному під час саміту НАТО в Гаазі наприкінці червня.
"Ми забезпечимо Україну всім необхідним, щоб вона мала змогу продовжити боротьбу та покласти край цій жахливій російській агресії", – сказав він.
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