Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит стран Бухарестской девятки и Северной Европы

У президента запланированы двусторонние встречи с участниками саммита

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"На полях саммита также запланированы двусторонние встречи с участниками саммита", – заявил Никифоров.

В "Бухарестскую девятку" (B9) входят страны на восточном фланге НАТО: Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Венгрия и Словакия. 2 июня они проведут саммит с государствами Северной Европы для координации усилий в сфере безопасности на фоне агрессии России.