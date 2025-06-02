Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит стран Бухарестской девятки и Северной Европы
Президент Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
"На полях саммита также запланированы двусторонние встречи с участниками саммита", – заявил Никифоров.
В "Бухарестскую девятку" (B9) входят страны на восточном фланге НАТО: Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Венгрия и Словакия. 2 июня они проведут саммит с государствами Северной Европы для координации усилий в сфере безопасности на фоне агрессии России.
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