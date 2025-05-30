Трамп решил пока не сбавлять роль США в командовании НАТО в Европе – Reuters

Вооруженные силы Альянса в Европе всегда возглавляли американские генералы, но президент США планировал это отменить

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп передумал передавать европейцам командование объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и уже определился с кандидатурой нового главнокомандующего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых собеседников, осведомленных с вопросом.

Как отметил один из собеседников агентства, о своем решении Трамп лично сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

По данным собеседников Reuters, кандидатом на должность Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и Европейского командования США является генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Алексус Гринкевич.

Объявление о его назначении ожидается в ближайшие дни.

Кандидатура на этот пост выдвигается президентом США, утверждается Сенатом США и принимается Североатлантическим советом НАТО. С 1 июля 2022 года главнокомандующим является Кристофер Каволи.

Как отмечает агентство, американские генералы командовали войсками НАТО в Европе с момента создания Североатлантического союза. Но администрация Трампа заявила о планах сократить присутствие американских военных на континенте и передать должность главнокомандующего европейским военным.

Агентство отмечает, что, по крайней мере, временный отказ Трампа от этих планов "облегчит положение европейских союзников США по НАТО", ведь Европа не готова быстро взять на себя новую роль.