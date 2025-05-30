Трамп вирішив поки не зменшувати роль США у командуванні НАТО в Європі – Reuters

Збройні сили Альянсу в Європі завжди очолювали американські генерали, але президент США планував це скасувати

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп передумав передавати європейцям командування Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі та вже визначився із кандидатурою нового головнокомандувача. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ятьох співбесідників, обізнаних із питанням.

Як зазначив один зі співрозмовників агенції, про своє рішення Трамп особисто повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

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За даними співбесідників Reuters, кандидатом на посаду верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та Європейського командування США є генерал-лейтенант Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Алексус Грінкевич.

Оголошення про його призначення очікується найближчими днями.

Кандидатура на цю посаду висувається президентом США, затверджується Сенатом США та ухвалюється Північноатлантичною радою НАТО. З 1 липня 2022 року головнокомандувачем є Крістофер Каволі.

Як зазначає агенція, американські генерали командували військами НАТО у Європі з моменту створення Альянсу. Але адміністрація Трампа заявила про плани скоротити присутність американських військових на континенті та передати посаду головнокомандувача європейським військовим.

Агенція наголошує, що принаймні тимчасова відмова Трампа від цих планів "полегшить становище європейських союзників США по НАТО", адже Європа не готова швидко взяти на себе нову роль.