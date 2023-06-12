Служба безпеки України поширила відео допиту співробітника Федеральної служби безпеки РФ, який керував загороджувальним загоном російських окупантів.

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Зазначається, що полонений є кулеметником окремої роти комендатури ФСБ.

"Стояли на второй линии и не давали отступать "Шторму Z". Приказ был при их отступлении бить на поражение", – сказав він.

Так звані роти "Шторм Z" створюються Міністерством оборони РФ з людей, що мають проблеми з законом, але не відбували покарання за ґратами.

До полону потрапив окупант зі "Шторму Z", який "боявся, що його вб’ють свої" на другій лінії оборони, тому здався в полон українським захисникам.

"После прибытия туда [на позицію], ниче не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от "птичек". Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды... Расстреливают всех, кто будет убегать", – розповів окупант.

Також СБУ поширила перехоплення, на якому командир одного з загородзагонів на "гарячій" ділянці фронту розповідає про свій наказ.

"Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. "Мавики" все в воздух поднять. Как принял? "Z" ["Шторм Z"] ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено "обнулять" тебе. Под мою ответственность", – сказав він.

17 травня 2023 року спікер Східного угрупування військ заявив, що через проблеми з особовим складом армія Росії використовує роти "Шторм Z".

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