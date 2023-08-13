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Військові аналітики вже прораховують плани для затяжної війни до літа наступного року – WSJ

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13.08.2023, 21:31
Військові аналітики вже прораховують плани для затяжної війни до літа наступного року – WSJ - Фото
Розмінування (Фото - Оперативний ЗСУ)

Західні військові аналітики розробляють сценарії перебігу війни Росії проти України на основі припущення, що цього року не вдасться досягти вирішального успіху, і вирішують, яке нове озброєння зможе наступної весни змінити баланс сил на користь України. Цьому присвячена стаття у Wall Street Journal.

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Автори зазначають у вступі, що нинішній наступ ЗСУ мінними полями і злом збудованої росіянами оборони може тривати ще багато місяців, тому логічно розглянути варіанти планування на наступний період.

Хоча удар ЗСУ, який кардинально змінить ситуацію, все ще можливий у найближчому майбутньому, проте воєначальники та політики вже ставлять собі питання, як можна за наступні кілька місяців підготувати Україну до наступної фази затяжного конфлікту.

Американські та інші західні офіційні особи сподівалися, що значний український прорив може завдати російським силам таких збитків, що вже цієї зими російський диктатор Володимир Путін сяде за стіл переговорів для предметної розмови про врегулювання, пише видання. Однак, як вважають дипломати, шанси на це зараз здаються "незначними". Росія нарощує в Україні і чисельність особового складу, і потужність оборони.

Наразі мета Києва полягає в тому, щоб нинішній наступ виявився досить успішним і показав як громадянам України, так і союзникам, що військова допомога була не марною і має продовжуватися.

Навіть якщо прориву до кінця літа не станеться, Україна може продовжувати наступ до зими. Але навіть попри те, що дощ і сніг ускладнюють дії важкої техніки, ЗСУ показують більшу ефективність, діючи невеликими підрозділами навіть із легшою технікою.

Нинішні спроби України використати для наступу європейські танки та бронетранспортери США "не мали успіху", пише WSJ, проте до весни наступного року у Києва буде ще більше західної техніки та досвідченіші екіпажі для неї.

До середини наступного року Україна вже матиме можливість використовувати у війні винищувачі F-16. Посилюється тиск на Вашингтон щодо надання ЗСУ ракет великої дальності ATACMS та на Німеччину щодо крилатих ракет Taurus. Крім того, розглядаються варіанти озброїти F-16 високоточною далекобійною зброєю, яка дозволить їм завдавати важкої шкоди росіянам, не входячи в зону досяжності їхніх систем ППО.

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Сергій Бережний
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війнавійськова допомоганаступ ЗСУWall Street Journal
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