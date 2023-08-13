С F-16 было бы проще, но наступление ВСУ может быть успешным и без них - NYT

Может ли наступление Украины быть успешным без истребителей класса F-16? Да, может, хотя без них ВСУ воевать гораздо сложнее. Этому посвящена статья в New York Times.

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Издание пишет, что администрация Байдена тянула больше года, прежде чем разрешить странам НАТО передать Украине истребители F-16. Из-за этого наземные войска Украины остались к началу наступления без прикрытия с воздуха, которое все военные стандарты НАТО считают обязательным условием для успеха крупной военной операции.

Тем не менее, наступление ВСУ может стать успешным даже без современных самолетов, считают опрошенные журналистами эксперты.

"Если вы хотите, чтобы Украина воевала так, как воюем мы, то у них должны быть инструменты, которые есть у нас, и которые мы им не дали", - считает отставной генерал ВВС США и бывший командующий НАТО Филип Бридлав.

"Им приходится воевать без F-16, но я верю, что они смогут" — сказал Бридлав.

Эксперты указывают на то, что Россия имела примерно десятикратное превосходство в авиации над Украиной во время предыдущего наступления ВСУ, которое принесло впечатляющие результаты. При этом у Украины в тот момент было существенно менее сильная система противовоздушной обороны, чем сейчас.

Специалисты также отмечают, что использование Украиной F-16 в боевых действиях может быть ограниченным из-за того, что у России есть системы, способные достаточно эффективно сбивать эти самолеты. В этом отношении между Россией и Украиной сохраняется взаимное равновесие, а это также может означать, что F-16 не смогут обеспечить Украине полноценное доминирование в воздухе.

По словам Дугласа Барри, военного эксперта из лондонского Международного института стратегических исследований, с одной стороны, ВСУ никогда не смогли бы начать общевойсковое наступление "в западном стиле, но без авиации", а с другой - если бы ВСУ не нашли свой способ решения этой проблемы, Западу сейчас пришлось бы думать, как выгонять россиян из Киева. 24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра. 2 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наступательная операция Сил обороны не предусматривает никаких графиков или дедлайнов, а продвижение является сложным на фоне плотной заминированности земель противником. Читайте также: Военные аналитики уже просчитывают планы для затяжной войны до лета следующего года – WSJ

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