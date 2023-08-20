Минобороны Дании официально подтвердило, что подарит Украине истребители F-16

Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16. После заявления в Нидерландах об этом также официально объявило Министерство обороны Дании.

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"Истребители давно востребованы Украиной и должны, среди прочего, способствовать тому, чтобы Украина могла оградить свое воздушное пространство от незаконной агрессии России", – говорится в пресс-релизе Минобороны Дании.

В ведомстве подчеркнули, что Дания будет работать, чтобы и другие страны присоединились к авиационной коалиции.

"Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передадут истребители F-16 для борьбы Украины за свободу от России и против ее бессмысленной агрессии. Поддержка Украины со стороны Дании непоколебима, и благодаря пожертвованию самолетов F16 Дания теперь является лидером", – сказал министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен.

На сегодняшней пресс-конференции премьер Нидерландов Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве самолетов, которые получит Украина, отметил, что на сегодняшний день у Нидерландов есть 42 истребителя, однако предоставленной авиации может быть больше.

Сегодня Зеленский с первой леди и командой прибыли в Нидерланды для обсуждения вопросов поставок истребителей F-16 Украине. Кроме того, в повестке дня глобальный саммит мира, формула мира и привлечение России к ответственности.

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