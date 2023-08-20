Міноборони Данії офіційно підтвердило, що подарує Україні винищувачі F-16

Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16. Після відповідної заяви у Нідерландах про це також офіційно оголосило Міністерство оборони Данії.

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"Винищувачі давно потрібні Україні і мають, серед іншого, сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії Росії", – йдеться в пресрелізі Міноборони Данії.

У відомстві наголосили, що Данія працюватиме, щоб і інші країни приєдналися до авіаційної коаліції.

"Я пишаюся тим, що Данія разом із Нідерландами передадуть винищувачі F-16 для боротьби України за свободу від Росії та проти її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії є непохитною, і завдяки пожертві літаків F16 Данія тепер є лідером", – сказав міністр оборони країни Якоб Еллеманн-Єнсен.

На сьогоднішній пресконференції прем'єр Нідерландів Марк Рютте, відповідаючи на запитання щодо кількості літаків, які отримає Україна, зазначив, що на сьогодні Нідерланди мають 42 винищувачі, однак наданої авіації може бути більше.

Сьогодні Зеленський із першою леді й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити питання постачань винищувачів F-16 Україні. Крім того, на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру та притягнення Росії до відповідальності.

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