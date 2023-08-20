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Міноборони Данії офіційно підтвердило, що подарує Україні винищувачі F-16

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 17:50
Міноборони Данії офіційно підтвердило, що подарує Україні винищувачі F-16 - Фото
F-16 (Фото - Міноборони Данії)

Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16. Після відповідної заяви у Нідерландах про це також офіційно оголосило Міністерство оборони Данії.

"Винищувачі давно потрібні Україні і мають, серед іншого, сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії Росії", – йдеться в пресрелізі Міноборони Данії.

У відомстві наголосили, що Данія працюватиме, щоб і інші країни приєдналися до авіаційної коаліції.

"Я пишаюся тим, що Данія разом із Нідерландами передадуть винищувачі F-16 для боротьби України за свободу від Росії та проти її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії є непохитною, і завдяки пожертві літаків F16 Данія тепер є лідером", – сказав міністр оборони країни Якоб Еллеманн-Єнсен.

На сьогоднішній пресконференції прем'єр Нідерландів Марк Рютте, відповідаючи на запитання щодо кількості літаків, які отримає Україна, зазначив, що на сьогодні Нідерланди мають 42 винищувачі, однак наданої авіації може бути більше.

  • Сьогодні Зеленський із першою леді й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити питання постачань винищувачів F-16 Україні. Крім того, на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру та притягнення Росії до відповідальності.

Дивіться також: Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 – відео

Оксана Житнюк
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