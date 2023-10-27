Данілов спростував, що з початком війни в Ізраїлі є проблеми з допомогою від партнерів

Після початку війни в Ізраїлі допомога Україні від партнерів продовжується й буде надходити до "повної перемоги", заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю виданню "Фокус".

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Журналіст сказав, що з початку війни в Ізраїлі нібито відчувається поступове зменшення рівня допомоги з боку США, і запитав, наскільки потужний у України військово-промисловий комплекс і чи зможе держава за потреби покрити нестачу допомоги.

"У нас такий ВПК, який ми маємо. Іншого немає. Останнім часом є тенденція на збільшення нашого виробництва. Те, що стосується ситуації з Ізраїлем, коли починають розповідати, що нас кинуть, — це не відповідає дійсності. Допомога партнерів надходить. Російські наративи, які роздмухують наші фахівці російськомовні, мрія про утворення нової російської партії, цього не буде", — відповів Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що допомога є і продовжуватиметься надалі, до повної перемоги України.

Данілов заявив, що найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів.

Секретар РНБО повідомив, що перша партія далекобійних ракет ATACMS перевершила очікування України, унаслідок застосування зменшилися атаки російських гелікоптерів по Силах оборони.

Данілов назвав "трохи дивною" заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що російсько-українська війна виснажила запаси союзників.

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