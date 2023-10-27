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Данілов спростував, що з початком війни в Ізраїлі є проблеми з допомогою від партнерів

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 12:00
Данілов спростував, що з початком війни в Ізраїлі є проблеми з допомогою від партнерів - Фото
Олексій Данілов (Фото: пресслужба РНБО)

Після початку війни в Ізраїлі допомога Україні від партнерів продовжується й буде надходити до "повної перемоги", заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю виданню "Фокус".

Журналіст сказав, що з початку війни в Ізраїлі нібито відчувається поступове зменшення рівня допомоги з боку США, і запитав, наскільки потужний у України військово-промисловий комплекс і чи зможе держава за потреби покрити нестачу допомоги.

"У нас такий ВПК, який ми маємо. Іншого немає. Останнім часом є тенденція на збільшення нашого виробництва. Те, що стосується ситуації з Ізраїлем, коли починають розповідати, що нас кинуть, — це не відповідає дійсності. Допомога партнерів надходить. Російські наративи, які роздмухують наші фахівці російськомовні, мрія про утворення нової російської партії, цього не буде", — відповів Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що допомога є і продовжуватиметься надалі, до повної перемоги України.

  • Данілов заявив, що найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів.
  • Секретар РНБО повідомив, що перша партія далекобійних ракет ATACMS перевершила очікування України, унаслідок застосування зменшилися атаки російських гелікоптерів по Силах оборони.
  • Данілов назвав "трохи дивною" заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що російсько-українська війна виснажила запаси союзників.

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Артем Джеріпа
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