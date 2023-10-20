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Данілов: Україна отримуватиме зброю, доки не звільнить усі території

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 22:30
Данілов: Україна отримуватиме зброю, доки не звільнить усі території - Фото
Олексій Данілов (Скриншот із відео)

Україна продовжуватиме отримувати зброю від партнерів, допоки не звільнить усі свої території, постачання далекобійних ракет ATACMS триватиме, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Питання далекобійних озброєнь є ключовим у перемовинах президентів України та Сполучених штатів, розповів він в інтерв'ю Українському радіо.

Данілов зазначив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав рацію щодо того, що США здійснюватимуть постачання ATACMS на постійній основі.

"Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість із нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово загарбана терористами. Ми висловлюємо  подяку нашому президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням. Спілкуючись із президентом Сполучених Штатів, щоразу Володимир Зеленський порушує питання саме далекобійної зброї", — повідомив секретар РНБО.

Щодо технічних характеристик Данілов додав, що він не може сьогодні говорити, на яку відстань будуть летіти ракети, проте може точно сказати, що "у декого буде горіти одне місце після наступних партій".

"І це буде обов'язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться", – зауважив він.

Артем Джеріпа
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олексій даніловatacmsдалекобійна зброявійськова допомога
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