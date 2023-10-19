Зеленський – Байдену: Отримання ATACMS надихнуло українців, воїни застосовують успішно

Президент Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден провели телефонну розмову. Зокрема, політики обговорили військову допомогу, ракети ATACMS, візит спецпредставника США, закон про PEPів та Ізраїль.

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"Провів розмову з президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей. Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що вони обговорили подальше посилення українських далекобійних спроможностей.

Він повідомив, що цінує нещодавній плідний візит спеціального представника США Пенні Прітцкер в Україну, під час якого сторони розпочали продуктивні переговори щодо способів використання заморожених російських активів.

Також Зеленський поінформував Байдена про нещодавній закон про політично значущих осіб, ухвалений Верховною Радою для "просування реформ та початку переговорів про вступ до ЄС".

"Відзначив візит Джозефа Байдена до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей", – зазначив президент.

Лідери двох країн обговорили наступні спільні кроки у просуванні Формули миру, Зеленський привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч політичних радників на Мальті наприкінці жовтня.

"Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США в нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії", – підсумував президент.

Згодом Зеленський додав, що у розмові говорили й про збереження допомоги Україні наступного року: "Про вагомий пакет підтримки для нашої держави".

Україна у ніч проти 17 жовтня завдала потужних ударів по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську. Це було перше застосування американських балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною, яка чудово підходить для ударів по летовищах.

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому законопроєкт про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб. Ухвалення законопроєкту необхідне було для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу, також з його прийняттям пов'язане виділення фінансової допомоги Україні. На LIGA.net є великий текст про посилений фінмоніторинг чиновників.

є великий текст про посилений фінмоніторинг чиновників. 16 жовтня спецпредставниця США з питань економічного відновлення України у Києві зустрілась з президентом та його командою.

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