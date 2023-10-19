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Зеленский – Байдену: Получение ATACMS вдохновило украинцев, воины применяют успешно

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 21:55
Зеленский – Байдену: Получение ATACMS вдохновило украинцев, воины применяют успешно - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. В частности, политики обсудили военную помощь, ракеты ATACMS, визит спецпредставителя США, закон о PEPах и Израиль.

"Провел разговор с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей. Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя", – написал Зеленский.

Президент отметил, что они обсудили дальнейшее усиление украинских дальнобойных возможностей.

Он сообщил, что ценит недавний плодотворный визит специального представителя США Пенни Притцкер в Украину, в ходе которого стороны приступили к продуктивным переговорам о способах использования замороженных российских активов.

Также Зеленский проинформировал Байдена о недавнем законе о политически значимых лицах, принятом Верховной Радой для "продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС".

"Отметил визит Джозефа Байдена в Израиль с целью поиска мира и защиты жизней гражданских людей", – отметил президент.

Лидеры двух стран обсудили следующие совместные шаги по продвижению Формулы мира, Зеленский поприветствовал решение США направить своего представителя на следующую встречу политических советников на Мальте в конце октября.

"Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии", – подытожил президент.

Впоследствии Зеленский добавил, что в разговоре говорили и о сохранении помощи Украине в следующем году: "О весомом пакете поддержки для нашего государства".

  • Украина в ночь на 17 октября нанесла мощные удары по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске. Это было первое применение американских баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью, отлично подходящей для ударов по аэродромам.
  • Верховная Рада проголосовала во втором чтении и целом законопроект о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц. Принятие законопроекта необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, также с его принятием связано выделение финансовой помощи Украине. На LIGA.net есть большой текст об усиленном финмониторинге чиновников.
  • 16 октября спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины в Киеве встретилась с президентом и его командой.

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Артём Джерипа
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