Зеленский – Байдену: Получение ATACMS вдохновило украинцев, воины применяют успешно

Президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. В частности, политики обсудили военную помощь, ракеты ATACMS, визит спецпредставителя США, закон о PEPах и Израиль.

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"Провел разговор с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей. Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя", – написал Зеленский.

Президент отметил, что они обсудили дальнейшее усиление украинских дальнобойных возможностей.

Он сообщил, что ценит недавний плодотворный визит специального представителя США Пенни Притцкер в Украину, в ходе которого стороны приступили к продуктивным переговорам о способах использования замороженных российских активов.

Также Зеленский проинформировал Байдена о недавнем законе о политически значимых лицах, принятом Верховной Радой для "продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС".

"Отметил визит Джозефа Байдена в Израиль с целью поиска мира и защиты жизней гражданских людей", – отметил президент.

Лидеры двух стран обсудили следующие совместные шаги по продвижению Формулы мира, Зеленский поприветствовал решение США направить своего представителя на следующую встречу политических советников на Мальте в конце октября.

"Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии", – подытожил президент.

Впоследствии Зеленский добавил, что в разговоре говорили и о сохранении помощи Украине в следующем году: "О весомом пакете поддержки для нашего государства".

Украина в ночь на 17 октября нанесла мощные удары по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске. Это было первое применение американских баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью, отлично подходящей для ударов по аэродромам.

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и целом законопроект о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц. Принятие законопроекта необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, также с его принятием связано выделение финансовой помощи Украине. На LIGA.net есть большой текст об усиленном финмониторинге чиновников.

есть большой текст об усиленном финмониторинге чиновников. 16 октября спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины в Киеве встретилась с президентом и его командой.

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