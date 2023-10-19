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Зеленский и генсек ООН обсудили "зерновой коридор" и Ближний Восток

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 17:12
Зеленский и генсек ООН обсудили
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обсудили план команды ООН по подготовке к зиме на $435 млн, Формулу мира, поддержку Глобального юга, альтернативный "зерновой коридор" и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Спасибо за работу команды ООН в Украине по гуманитарному реагированию, в частности, за план подготовки к зимнему сезону на $435 млн", – сказал он.

По словам президента, для Украины важны "активное участие" ООН в имплементации Формулы Мира и готовность отправить представителя Организации на следующую встречу дипломатических и советников безопасности.

"После встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующее мероприятие было не менее успешным и дало конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран Глобального Юга. В этом Украина очень рассчитывает на ООН", – пояснил Зеленский.

Также президент поделился с Гутерришем особенностями функционирования альтернативного "зернового коридора" через Черное море и информацией о продолжении инициативы Grain from Ukraine.

Зеленский и генсек ООН подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для гражданского населения.

  • 16 ноября 2022 Украина запустила программу закупки зерна для стран Африки и Азии. 26 ноября на первом саммите Grain from Ukraine собрано $150 млн.
  • 5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
  • 10 октября Зеленский анонсировал открытие нового "зернового коридора" из Украины через Молдову в Румынию.

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Артём Джерипа
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Антониу ГутерришВладимир Зеленскийзерновой коридорформула мира
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