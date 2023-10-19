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Зеленський та генсек ООН обговорили "зерновий коридор" та Близький Схід

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 17:12
Зеленський та генсек ООН обговорили
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш обговорили план команди ООН з підготовки до зими на $435 млн, Формулу миру, підтримку Глобального півдня, альтернативний "зерновий коридор" та ситуацію на Близькому Сході.

"Дякую за роботу команди ООН в Україні з гуманітарного реагування, зокрема за план підготовки до зимового сезону на $435 млн", – сказав він.

За словами президента, для України важливі "активна участь" ООН в імплементації Формули миру та готовність надіслати представника Організації на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників.

"Після зустрічі радників у Джидді також важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати. Для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального півдня. У цьому Україна дуже розраховує на ООН", – пояснив Зеленський.

Також президент поділився з Гутеррішем особливостями функціонування альтернативного "зернового коридору" через Чорне море та інформацією щодо продовження ініціативи Grain from Ukraine.

Зеленський та генсек ООН докладно обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню.

  • 5-6 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
  • 10 жовтня Зеленський анонсував відкриття нового "зернового коридору" з України через Молдову до Румунії.

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Артем Джеріпа
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