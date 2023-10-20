Данилов: Украина будет получать оружие, пока не освободит все территории

Украина будет продолжать получать оружие от партнеров, пока не освободит все свои территории, поставка дальнобойных ракет ATACMS будет продолжаться, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Вопрос дальнобойных вооружений является ключевым в переговорах президентов Украины и Соединенных штатов, рассказал он в интервью Украинскому радио.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данилов отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был прав относительно того, что США будут осуществлять поставки ATACMS на постоянной основе.

"Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, которые мы используем исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно захвачена террористами. Мы выражаем благодарность нашему президенту за то, что он непосредственно занимается этим вопросом. Общаясь с президентом Соединенных Штатов, каждый раз Владимир Зеленский поднимает вопрос именно дальнобойного оружия", — сообщил секретарь СНБО.

Относительно технических характеристик Данилов добавил, что он не может сегодня говорить, на какое расстояние будут лететь ракеты, однако он может точно сказать, что "у некоторых будет гореть одно место после следующих партий".

"И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. До этого времени поставки оружия не остановятся", – заметил он.

Украина в ночь на 17 октября нанесла мощные удары по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске. Это было первое применение американских баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью, отлично подходящей для ударов по аэродромам.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом заявил, что украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а воины успешно применяют их на поле боя.

По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.

Смотрите также: Как запускали ATACMS сегодня ночью – видео Залужного

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.