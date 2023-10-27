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Данилов опроверг, что с началом войны в Израиле есть проблемы с помощью от партнеров

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 12:00
Данилов опроверг, что с началом войны в Израиле есть проблемы с помощью от партнеров - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

После начала войны в Израиле помощь Украине от партнеров продолжается и будет поступать до "полной победы", заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию "Фокус".

Журналист сказал, что с начала войны в Израиле якобы ощущается постепенное уменьшение уровня помощи со стороны США, и спросил, насколько мощный у Украины военно-промышленный комплекс и сможет ли государство при необходимости покрыть нехватку помощи.

"У нас такой ВПК, какой у нас есть. Другого нет. В последнее время есть тенденция на увеличение нашего производства. То, что касается ситуации с Израилем, когда начинают рассказывать, что нас бросят, — это не соответствует действительности. Помощь партнеров поступает. Российские нарративы, которые раздувают наши специалисты русскоязычные, мечта об образовании новой российской партии, этого не будет ", — ответил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что помощь есть и будет продолжаться в дальнейшем, до полной победы Украины.

  • Данилов заявил, что в ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов.
  • Секретарь СНБО сообщил, что первая партия дальнобойных ракет ATACMS превзошла ожидания Украины, вследствие применения уменьшились атаки российских вертолетов по Силам обороны.
  • Данилов назвал "немного странным" заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что российско-украинская война истощила запасы союзников.

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Артём Джерипа
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