Данилов опроверг, что с началом войны в Израиле есть проблемы с помощью от партнеров

После начала войны в Израиле помощь Украине от партнеров продолжается и будет поступать до "полной победы", заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию "Фокус".

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Журналист сказал, что с начала войны в Израиле якобы ощущается постепенное уменьшение уровня помощи со стороны США, и спросил, насколько мощный у Украины военно-промышленный комплекс и сможет ли государство при необходимости покрыть нехватку помощи.

"У нас такой ВПК, какой у нас есть. Другого нет. В последнее время есть тенденция на увеличение нашего производства. То, что касается ситуации с Израилем, когда начинают рассказывать, что нас бросят, — это не соответствует действительности. Помощь партнеров поступает. Российские нарративы, которые раздувают наши специалисты русскоязычные, мечта об образовании новой российской партии, этого не будет ", — ответил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что помощь есть и будет продолжаться в дальнейшем, до полной победы Украины.

Данилов заявил, что в ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов.

Секретарь СНБО сообщил, что первая партия дальнобойных ракет ATACMS превзошла ожидания Украины, вследствие применения уменьшились атаки российских вертолетов по Силам обороны.

Данилов назвал "немного странным" заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что российско-украинская война истощила запасы союзников.

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