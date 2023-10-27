Данилов опроверг, что с началом войны в Израиле есть проблемы с помощью от партнеров
После начала войны в Израиле помощь Украине от партнеров продолжается и будет поступать до "полной победы", заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию "Фокус".
Журналист сказал, что с начала войны в Израиле якобы ощущается постепенное уменьшение уровня помощи со стороны США, и спросил, насколько мощный у Украины военно-промышленный комплекс и сможет ли государство при необходимости покрыть нехватку помощи.
"У нас такой ВПК, какой у нас есть. Другого нет. В последнее время есть тенденция на увеличение нашего производства. То, что касается ситуации с Израилем, когда начинают рассказывать, что нас бросят, — это не соответствует действительности. Помощь партнеров поступает. Российские нарративы, которые раздувают наши специалисты русскоязычные, мечта об образовании новой российской партии, этого не будет ", — ответил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что помощь есть и будет продолжаться в дальнейшем, до полной победы Украины.
- Данилов заявил, что в ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов.
- Секретарь СНБО сообщил, что первая партия дальнобойных ракет ATACMS превзошла ожидания Украины, вследствие применения уменьшились атаки российских вертолетов по Силам обороны.
- Данилов назвал "немного странным" заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что российско-украинская война истощила запасы союзников.
Читайте также: Данилов: Украина будет получать оружие, пока не освободит все территории
Комментарии