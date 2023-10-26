Данілов: Найближчим часом Україна збільшить виробництво боєприпасів. Працюють приватники
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
"Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається", – сказав Данілов.
Чиновник наголосив, що такої витрати боєприпасів не було з часів Другої світової війни, але висловив упевненість, що Україна зможе вирішити цю проблему разом із партнерами.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно говорив про "величезний дефіцит" боєприпасів в Україні.
"Ми розуміємо, що маємо робити це тут, в Україні, тому що в усьому світі вони закінчилися, вони виснажені. Усі склади порожні", – сказав глава уряду.
- Раніше стало відомо, що в Україні можуть почати виготовляти "натівські" БМП ASCOD: фото та характеристики машин.
- Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів, порівнюючи з 2022 роком.
- В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.
- Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.
Читайте також: Rheinmetall не чекатиме кінця війни: завод в Україні відкриють вже до середини осені
Коментарі