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Данілов: Найближчим часом Україна збільшить виробництво боєприпасів. Працюють приватники

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 07:40
Данілов: Найближчим часом Україна збільшить виробництво боєприпасів. Працюють приватники - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, з боєприпасами є проблеми не лише в Сил оборони, але й в росіян.
Він зазначив, що західні партнери почали будувати додаткові потужності, але виробництво неможливо налагодити за короткий термін.

"Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається", – сказав Данілов.

Чиновник наголосив, що такої витрати боєприпасів не було з часів Другої світової війни, але висловив упевненість, що Україна зможе вирішити цю проблему разом із партнерами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно говорив про "величезний дефіцит" боєприпасів в Україні.

"Ми розуміємо, що маємо робити це тут, в Україні, тому що в усьому світі вони закінчилися, вони виснажені. Усі склади порожні", – сказав глава уряду.

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Дмитро Гриниченко
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