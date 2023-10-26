Данілов: Найближчим часом Україна збільшить виробництво боєприпасів. Працюють приватники

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, з боєприпасами є проблеми не лише в Сил оборони, але й в росіян.

Він зазначив, що західні партнери почали будувати додаткові потужності, але виробництво неможливо налагодити за короткий термін.

"Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається", – сказав Данілов.

Чиновник наголосив, що такої витрати боєприпасів не було з часів Другої світової війни, але висловив упевненість, що Україна зможе вирішити цю проблему разом із партнерами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно говорив про "величезний дефіцит" боєприпасів в Україні.

"Ми розуміємо, що маємо робити це тут, в Україні, тому що в усьому світі вони закінчилися, вони виснажені. Усі склади порожні", – сказав глава уряду.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть почати виготовляти "натівські" БМП ASCOD: фото та характеристики машин.

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів, порівнюючи з 2022 роком.

В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.

Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

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