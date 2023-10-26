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Данилов: В ближайшее время Украина нарастит производство боеприпасов. Работают частники

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 07:40
Данилов: В ближайшее время Украина нарастит производство боеприпасов. Работают частники - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, с боеприпасами есть проблемы не только у Сил обороны, но и у россиян. 
Он отметил, что западные партнеры начали строить дополнительные мощности, но производство невозможно наладить за короткий срок. 

"Наши частные компании также занимаются этим вопросом, заказали оборудование, которое уже монтируют на предприятиях. В ближайшее время мы увидим наращивание производства, государство тут одно не справится", — сказал Данилов. 

Чиновник подчеркнул, что такого расхода боеприпасов не было со времен Второй мировой войны, но выразил уверенность, что Украина сможет решить эту проблему вместе с партнерами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно говорил об "огромном дефиците" боеприпасов в Украине.

"Мы понимаем, что должны производить это здесь, в Украине, потому что во всем мире они закончились, они истощены. Все склады пустые", — сказал глава правительства. 

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Дмитрий Гриниченко
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