Данилов: В ближайшее время Украина нарастит производство боеприпасов. Работают частники

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, с боеприпасами есть проблемы не только у Сил обороны, но и у россиян.

Он отметил, что западные партнеры начали строить дополнительные мощности, но производство невозможно наладить за короткий срок.

"Наши частные компании также занимаются этим вопросом, заказали оборудование, которое уже монтируют на предприятиях. В ближайшее время мы увидим наращивание производства, государство тут одно не справится", — сказал Данилов.

Чиновник подчеркнул, что такого расхода боеприпасов не было со времен Второй мировой войны, но выразил уверенность, что Украина сможет решить эту проблему вместе с партнерами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно говорил об "огромном дефиците" боеприпасов в Украине.

"Мы понимаем, что должны производить это здесь, в Украине, потому что во всем мире они закончились, они истощены. Все склады пустые", — сказал глава правительства.

Ранее стало известно, что в Украине могут начать производить "натовские" БМП ASCOD: фото и характеристики машин.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.

Компания Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.

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