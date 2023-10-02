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Путин не может найти способ выйти из войны против Украины — министр обороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 06:49
Путин не может найти способ выйти из войны против Украины — министр обороны Британии - Фото
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что диктатор Владимир Путин не может найти способ выйти из войны против Украины. Об этом он сообщил на съезде Консервативной партии Британии, цитирует его BBC.

По Шаппса словам, Украина является частью европейских демократий, а Путин не может выиграть войну, но и не может найти способ выйти из нее. 

Он отметил, что россияне хотели захватить Киев "блефом", но Силы обороны и союзники сорвали эти планы. 

Шаппс заявил, что ракеты Storm Shadow от Британии помогли бить по любой точке на оккупированных территориях. 

"Мы не должны сдаваться сейчас. Война поглощает оружие и людей ужасающими темпами, но мы должны оставаться стойкими", — сказал глава ведомства.

  • В результате атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, которая произошла в ночь на 13 сентября, был поврежден большой российский десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" ВМС РФ.
  • Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео с дальнобойной британской ракетой Storm Shadow и ее французской версией SCALP – обе подвешены под бомбардировщик Су-24М. Таким образом, он ответил на вопрос западной прессы, каким оружием ВСУ нанесли удар по российским плавсредствам в Севастополе.
  • Смотрите также спутниковые фотографии последствий ночной атаки на российские корабли в Севастополе.

Читайте также: ВСУ об атаке РФ на Хмельницкую область: После ударов по Крыму искали Су-24 со Storm Shadow

Дмитрий Гриниченко
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