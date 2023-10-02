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Путін не може знайти спосіб вийти з війни проти України — міністр оборони Британії

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 06:49
Путін не може знайти спосіб вийти з війни проти України — міністр оборони Британії - Фото
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що диктатор Володимир Путін не може знайти спосіб вийти з війни проти України. Про це він повідомив на з'їзді Консервативної партії Британії, цитує його ВВС.

За Шаппса словами, Україна є частиною європейських демократій, а Путін не може виграти війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

Він зазначив, що росіяни хотіли захопити Київ "блефом", але Сили оборони та союзники зірвали ці плани.

Шаппс заявив, що ракети Storm Shadow від Британії допомогли бити по будь-якій точці на окупованих територіях.

"Ми не повинні здаватися зараз. Війна поглинає зброю і людей жахливими темпами, але ми маємо залишатися стійкими", — сказав глава відомства.

  • Внаслідок атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе в Севастополі, що сталася в ніч на 13 вересня, було пошкоджено великий російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" ВМС РФ.
  • Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео з далекобійною британською ракетою Storm Shadow та її французькою версією SCALP – обидві підвішені під бомбардувальник Су-24М. Таким чином, він відповів на запитання західної преси, якою зброєю ЗСУ завдали удару по російських плавзасобах у Севастополі.
  • Дивіться також супутникові фотографії наслідків нічної атаки на російські кораблі в Севастополі.

Читайте також: ЗСУ про атаку РФ на Хмельницьку область: Після ударів по Криму шукали Су-24 зі Storm Shadow

Дмитро Гриниченко
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війнаволодимир путінвійськова допомогаВелика БританіяГрант Шаппс
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