Сунак: Нужно готовиться к долгой войне. Украина сейчас – в своем тяжелом 1942 году

Риши Сунак и Владимир Зеленский в Раде (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Премьер Великобритании Риши Сунак во время выступления в Верховной Раде заявил, что Украине и ее союзникам нужно готовиться к "длительной войне". По его мнению, украинцы сейчас – в своем тяжелом "1942 году".

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Обращаясь к украинским парламентариям, Сунак заявил, что его визит пришелся на "сложное для Украины время". В этом контексте он провел параллели между борьбой Великобритании во Второй мировой войне и современной борьбой Украины.

Несмотря на все сложности, по мнению британского премьера, Украина победит.

"Мы должны готовиться к тому, что это будет долгая война. Но я верю, что у нас есть надежда в отголоске истории Великобритании. 1940 год был нашим звездным временем. У Украины это было два года назад, когда вы начинали противостоять российскому вторжению. Возможно, сегодняшний день более похож на 1942 год. Это был момент среди той войны, когда продвижение на поле боя было тяжелым, оборонная промышленность была под серьезной нагрузкой, а население становилось уставшим", – заявил Сунак в стенах украинского парламента.

Он добавил, что, вероятно, британцам тогда было трудно увидеть "свет во тьме", но они боролись и не сдавались. Когда они не надеялись, продолжил Сунак, произошел "переломный момент в их пользу, и победа стала неотвратимой".

Политик выразил уверенность, что так будет и с Украиной.

"История свидетельствует, что выдерживающие демократии всегда победят. Путин не может понять, что хотя его войска могут убивать людей и разрушать здания, ни одна армия не может победить волю свободного народа. И именно поэтому Украина победит", – отметил он.

12 января 2024 года Сунак и президент Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь.

Срок действия сделки – 10 лет. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО. Сунак подписал ее с Зеленским во время визита в Киев.

Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

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