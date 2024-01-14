Эстония предложит для участников Рамштайна план военной победы Украины – ERR
Министерство обороны Эстонии подготовило для союзников Украины план стратегии Запада, которая должна помочь Украине выиграть войну за три года. Об этом сообщает ERR.ee.
По информации издания, минобороны Эстонии подготовило для союзников по НАТО и участников формата "Рамштайн" план достижения Украиной победы в войне за три года.
Ключевой тезис документа в том, что Запад "не должен бояться помогать Украине в войне". Авторы плана строят свои предложения на том, что проблемы и задержки с выделением финансирования помощи Украине в Брюсселе и Вашингтоне будут в ближайшее время преодолены.
В документе подчеркнуто, что суммарный ВВП всех стран группы "Рамштайн" составляет 47 трлн евро, из которых на помощь Украине пока направлено 0,2%. В то же время ВВП России оценивается всего в 2 трлн евро. План, который предлагается Эстонией, предполагает серьезное усиление поддержки Украины по ключевым направлениям.
Главная проблема сложившейся ситуации в том, что "Россия перешла на путь военной экономики" и направила половину своих ресурсов непосредственно на ведение войны, а на Западе "пока не проснулись", считает председатель комитета парламента Эстонии по обороне Калев Стойческу.
Директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник считает, что "если бы военно-промышленный сектор Запада с момента начала войны получил четкий сигнал, что нужно существенно нарастить производство, то уже сегодня объемы поставок были бы совсем другими". Однако из-за колебаний политиков этого не произошло. По его мнению, "главная проблема – нерешительность западных союзников и, к сожалению, самую существенную роль в этом играют США".
"Если бы Вашингтон делал более четкие шаги, то и европейские страны действовали бы более решительно", – полагает Канник.
- 12 января премьер Великобритании Риши Сунак во время выступления в Верховной Раде заявил, что Украине и ее союзникам нужно готовиться к "длительной войне".
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