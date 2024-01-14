Эстония предложит для участников Рамштайна план военной победы Украины – ERR

ERR: Минобороны Эстонии подготовило для участников формата "Рамштайн" план достижения Украиной победы в войне за три года

Флаги Эстонии и Украины (Фото - Kaitseministeerium)

Министерство обороны Эстонии подготовило для союзников Украины план стратегии Запада, которая должна помочь Украине выиграть войну за три года. Об этом сообщает ERR.ee.

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По информации издания, минобороны Эстонии подготовило для союзников по НАТО и участников формата "Рамштайн" план достижения Украиной победы в войне за три года.

Ключевой тезис документа в том, что Запад "не должен бояться помогать Украине в войне". Авторы плана строят свои предложения на том, что проблемы и задержки с выделением финансирования помощи Украине в Брюсселе и Вашингтоне будут в ближайшее время преодолены.

В документе подчеркнуто, что суммарный ВВП всех стран группы "Рамштайн" составляет 47 трлн евро, из которых на помощь Украине пока направлено 0,2%. В то же время ВВП России оценивается всего в 2 трлн евро. План, который предлагается Эстонией, предполагает серьезное усиление поддержки Украины по ключевым направлениям.

Главная проблема сложившейся ситуации в том, что "Россия перешла на путь военной экономики" и направила половину своих ресурсов непосредственно на ведение войны, а на Западе "пока не проснулись", считает председатель комитета парламента Эстонии по обороне Калев Стойческу.

Директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник считает, что "если бы военно-промышленный сектор Запада с момента начала войны получил четкий сигнал, что нужно существенно нарастить производство, то уже сегодня объемы поставок были бы совсем другими". Однако из-за колебаний политиков этого не произошло. По его мнению, "главная проблема – нерешительность западных союзников и, к сожалению, самую существенную роль в этом играют США".

"Если бы Вашингтон делал более четкие шаги, то и европейские страны действовали бы более решительно", – полагает Канник.

12 января премьер Великобритании Риши Сунак во время выступления в Верховной Раде заявил, что Украине и ее союзникам нужно готовиться к "длительной войне".

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