Зеленський: На "Рамштайні-18" оголосили про дев’ять пакетів для ЗСУ. Чекаємо на США

Президент підбив підсумки січня і заявив про "непогану динаміку" щодо оборонних пакетів. Але треба більше

Володимир Зеленський (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" було оголошено про дев’ять пакетів військової допомоги для Сил оборони, зокрема і з "дефіцитними речами". Україна також чекає на ухвалення рішення про допомогу в США. Про це під час вечірнього відеозвернення сказав президент Володимир Зеленський.

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"Оборонні пакети для України. Маємо за місяць непогану динаміку. Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як було складно, маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО", – сказав президент.

Він наголосив, що уже сотні російських ракет і дронів було збито за цей місяць, і робота із партнерами триває.

"Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів – це критично важливо. Дякую кожній країні, яка анонсувала нові пакети підтримки на нещодавній зустрічі у форматі "Рамштайн", а це девʼять пакетів підтримки і, зокрема, деякі дефіцитні речі для нашої оборони", – сказав президент.

Він додав, що на лютий готується "ще більше" домовленостей з партнерами.

За підсумками "Рамштайну-18" у Міноборони повідомили, що партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

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