Зеленский: На "Рамштайне-18" объявили о девяти пакетах для ВСУ. Ждем США

Президент подвел итоги января и заявил о "неплохой динамике" по оборонным пакетам. Но нужно больше

Владимир Зеленский (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

В ходе заседания контактной группы в формате "Рамштайн" было объявлено о девяти пакетах военной помощи для Сил обороны, в том числе и с "дефицитными вещами". Украина также ожидает принятия решения о помощи в США. Об этом во время вечернего видеообращения сказал президент Владимир Зеленский.

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"Оборонные пакеты для Украины. Имеем за месяц неплохую динамику. Конечно, нуждаемся в большем, чтобы достичь контроля в небе и больших возможностей на земле, прежде всего артиллерийских. Но, как бы ни было сложно, имеем поставки и артиллерии, и ракет, и боеприпасов для ПВО", – сказал президент.

Он подчеркнул, что уже сотни российских ракет и дронов были сбиты за этот месяц, и работа с партнерами продолжается.

"Ждем соответствующего решения Соединенных Штатов – это критически важно. Спасибо каждой стране, которая анонсировала новые пакеты поддержки на недавней встрече в формате "Рамштайн", а это девять пакетов поддержки и, в частности, некоторые дефицитные вещи для нашей обороны", – сказал президент.

Он добавил, что на февраль готовится "еще больше" договоренностей с партнерами.

По итогам "Рамштайна-18" в Минобороны сообщили, что партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

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