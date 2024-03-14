"Поступать иначе глупо". В Палате представителей хотят принять помощь Украине до 22 марта

Джеффрис заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия смогла оккупировать Украину

Хаким Джеффрис (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лидер меньшинства Демократической партии в Палате представителей США Хаким Джеффрис призвал республиканцев вынести на голосование продолжение помощи Украине до конца следующей недели.

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По его словам, время идет, и законопроект нужно одобрить до 22 марта, прежде чем конгрессмены покинут Вашингтон.

"Поступать иначе — безрассудно", — сказал Джеффрис.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы Россия захватила Украину, поскольку в таком случае на кону, скорее всего, будут стоять жизни американских солдат.

"Если только мы не поверим, что если Путин победит в Украине, он остановится там, тогда как он не остановился в Украине, Грузии, и он не остановился в Крыму", — заявил законодатель.

Установленная Джеффрисом дата — 22 марта — напрямую совпадает со сроком принятия оставшихся шести законопроектов о финансировании правительства до конца 2024 финансового года.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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