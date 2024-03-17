США: У ВСУ на Донбассе заканчиваются боеприпасы, они отступают на вторую и третью линию
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продолжение военной помощи США, так как у Сил обороны заканчиваются боеприпасы. Об этом он сказал в интервью ABC News.
По его словам, администрация ведет диалог со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и его командой для ускорения одобрения помощи Украине.
Он отметил, что время имеет значение.
"У них на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас", — сказал Кирби.
Чиновник подчеркнул, что выделение вооружений Украине не ставит под угрозу национальную безопасность США.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает одобрить законопроект о продлении помощи Украине голосами меньшинства Демократической партии.
- 14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
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