Договор о полезных ископаемых. Трамп говорит, что взамен Украина получит "право воевать"

Дональд Трамп (Фото: EPA / AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения о редкоземельных металлах Украина получит прежде всего право продолжать давать отпор российским оккупантам. Об этом он сказал во время общения с журналистами вечером 25 февраля, передает Остап Ярыш из Голоса Америки.

Отвечая на вопрос, что получит Украина, подписав соглашение с США, Трамп сказал: "$350 млрд (которые, по словам Трампа, уже якобы были предоставлены, однако Пентагон признает лишь $183 млрд. – Ред.), много военной техники, право воевать дальше. Первоочередно – право воевать".

Президента США спросили: правда ли, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Штаты 28 февраля для подписания соглашения.

"Да, я слышал, что он приедет в пятницу. Если он хочет, мне это подходит. Он хотел бы подписать его [соглашение] со мной. Я понимаю, что это большое соглашение, очень большое соглашение… Оно может быть на триллион, может быть на любую сумму, но это редкоземельные минералы и другие вещи... Мы потратили $350 млрд (по данным Пентагона, $183 млрд, а Зеленский говорил о $100 млрд. – Ред.), и хотим их вернуть", – заявил он.

11 февраля 2025 года президент США заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.

15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала с США соглашение о полезных ископаемых, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина заинтересована в соглашении с США по ископаемым, но после его доработки.

28 февраля Зеленский может прибыть в США для подписания нового соглашения.