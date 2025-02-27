Трамп готов обсуждать миротворцев в Украине после подписания соглашения об ископаемых

Президент США заявил, что Россия "хорошо действует" в процессе переговоров

Дональд Трамп (ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать размещение миротворческих сил в Украине после подписания сделки о полезных ископаемых. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Британии передает Sky News.

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Трамп сообщил журналистам, что удалось "далеко продвинуться" в достижении мирного соглашения и были проведены "хорошие переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, Россия "действует очень хорошо".

Также президент США подчеркнул, что соглашение о редкоземельных ископаемых с Украиной необходимо заключить до того, как будут размещены миротворческие силы в стране.

"Обеспечение безопасности в Украине – это легкая часть, а вот сама сделка –это сложная часть", – сказал Трамп.

Насчет самого соглашения он сказал, что оно станет опорой для Украины.