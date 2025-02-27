Трамп готовий обговорювати миротворців в Україні після підписання угоди про копалини

Президент США заявив, що Росія "добре діє" у процесі переговорів

Дональд Трамп (ЄРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорюватиме розміщення миротворчих сил в Україні після підписання угоди про корисні копалини. Про це він сказав на зустрічі із прем'єр-міністром Британії передає Sky News.

Трамп повідомив журналістам, що вдалося "далеко просунутися" у досягненні мирної угоди та було проведено "хороші переговори" з Росією та Україною. За його словами, Росія "діє дуже добре".

Також президент США наголосив, що угоду про рідкоземельні копалини з Україною необхідно укласти до того, як будуть розміщені миротворчі сили в країні.

"Забезпечення безпеки в Україні – це легка частина, а ось сама угода – це складна частина", – сказав Трамп.

Щодо самої угоди він сказав, що вона стане опорою для України.