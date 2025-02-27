Трамп готовий обговорювати миротворців в Україні після підписання угоди про копалини
Дональд Трамп (ЄРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорюватиме розміщення миротворчих сил в Україні після підписання угоди про корисні копалини. Про це він сказав на зустрічі із прем'єр-міністром Британії передає Sky News.

Трамп повідомив журналістам, що вдалося "далеко просунутися" у досягненні мирної угоди та було проведено "хороші переговори" з Росією та Україною. За його словами, Росія "діє дуже добре".

Також президент США наголосив, що угоду про рідкоземельні копалини з Україною необхідно укласти до того, як будуть розміщені миротворчі сили в країні.

"Забезпечення безпеки в Україні – це легка частина, а ось сама угода – це складна частина", – сказав Трамп.

Щодо самої угоди він сказав, що вона стане опорою для України.

  • 19 лютого 2025 року стало відомо про те, що країни Європи розробляють план розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня Макрон та Стармер представлять його Трампу.
  • 26 лютого WSJ писала, що мирна угода про припинення повномасштабного вторгнення Росії, яку просуває Трамп, не передбачає гарантій у військовій сфері.
  • 27 лютого Bloomberg повідомив, що Туреччина відкрита для направлення своїх військових до України.
  • Кір Стармер закликав США підтримати майбутню миротворчу місію Європи в Україні.
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