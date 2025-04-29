Трамп вважає, що якби не його "джавеліни", то російські танки зайшли б до Києва

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп, коментуючи дорікання щодо недостатнього співчуття українцям, які потерпають від постійних російських атак, вчергове нагадав, що це саме він вирішив ще до початку повномасштабної війни надати Україні переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Він вважає, що саме ці ПТРК запобігли успіху РФ у наступі на Київ. Про це президент США сказав в інтерв’ю The Atlantic.

Журналіст наголосив, що протягом 100 років американські президенти "внутрішньо співчували меншим націям і народам, яких Росія цькувала чи гнобила". Він звернув увагу на те, що в Трампа, здається, такого співчуття немає.

"Я думаю, я маю [співчуття]. Я думаю, що рятую цю націю. Я думаю, що цю націю дуже скоро розгромлять. Це велика військова машина. Давайте дивитися правді в очі", – заявив Трамп.

У цьому контексті він нагадав, як надав Україні "величезну кількість" Javelin, що здатні підбивати танки.

"І вони знищили всі ці танки, коли ті загрузли в багнюці. Знаєте, це був великий момент, тому що, якби ці танки зайшли, вони були за 71 милю [114 км] від Києва і збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни, вона закінчилася б за один день", – сказав Трамп.

Таким чином президент США вважає "джавеліни" однією з причин, чому війна продовжувалась.

"Тепер я також можу стверджувати, що дуже шкода, що це продовжувалось, бо багато людей загинули. У цій війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється... Це багато солдатів, але й інших людей також. І, знаєте, я справді можу стверджувати, що я був дуже добрим, бо рятую цю країну <…> Я думаю, що роблю велику послугу Україні. Я в це вірю", – сказав Трамп.

Довідка Битва за Київ і область – одна з ключових під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Наступ російських сил на Київ відбувався з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі. Також були бої з російськими диверсійно-розвідувальними групами безпосередньо у столиці.



Сюди Росія відправила свої найелітніші й найбоєздатніші підрозділи. Проте українські сили завдали росіянам нищівної поразки – подекуди в підрозділах окупантів були втрати



Українці Битва за Київ і область – одна з ключових під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Наступ російських сил на Київ відбувався з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі. Також були бої з російськими диверсійно-розвідувальними групами безпосередньо у столиці.Сюди Росія відправила свої найелітніші й найбоєздатніші підрозділи. Проте українські сили завдали росіянам нищівної поразки – подекуди в підрозділах окупантів були втрати до 70% вбитими і пораненими Українці деокупували всю Київщину на межі березня та квітня 2022 року. У боях були залучені як кадрові військові, так і добровольці, що взяли до рук зброю лише з початком повномасштабної війни. Чималий внесок зробила українська авіація, зокрема тоді ж з'явилась легенда про "Привида Києва"