Трамп считает, что если бы не его "джавелины", то российские танки зашли бы в Киев

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп, комментируя упреки по поводу недостаточного сочувствия украинцам, страдающим от постоянных российских атак, в очередной раз напомнил, что именно он решил еще до начала полномасштабной войны предоставить Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Он считает, что именно эти ПТРК предотвратили успех РФ в наступлении на Киев. Об этом президент США сказал в интервью The Atlantic.

Журналист подчеркнул, что в течение 100 лет американские президенты "внутренне сочувствовали меньшим нациям и народам, которых Россия травила или притесняла". Он обратил внимание на то, что у Трампа, кажется, такого сострадания нет.

"Я думаю, у меня есть [сострадание]. Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эту нацию очень скоро разгромят. Это большая военная машина. Давайте смотреть правде в глаза", – заявил Трамп.

В этом контексте он напомнил, как предоставил Украине "огромное количество" Javelin, способных подбивать танки.

"И они уничтожили все эти танки, когда те погрязли в грязи. Знаете, это был большой момент, потому что, если бы эти танки зашли, они были в 71 миле [114 км] от Киева и собирались захватить Киев. Это был бы конец войны, она бы закончилась за один день", – сказал Трамп.

Таким образом, президент США считает "джавелины" одной из причин, почему война продолжалась.

"Теперь я также могу утверждать, что очень жаль, что это продолжалось, потому что многие погибли. В этой войне погибло гораздо больше людей, чем сообщается... Это много солдат, но и другие люди тоже. И, знаете, я действительно могу утверждать, что я был очень добрым, потому что спасаю эту страну <…> Я думаю, что оказываю большую услугу Украине. Я в это верю", – сказал Трамп.

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Украинцы Битва за Киев и область – одна из ключевых в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Наступление российских сил на Киев происходило с северо-западного направления, со стороны Чернобыльской зоны отчуждения и Беларуси. Также были бои с российскими диверсионно-разведывательными группами непосредственно в столице.Сюда Россия отправила свои самые элитные и боеспособные подразделения. Однако украинские силы нанесли россиянам сокрушительное поражение – кое-где в подразделениях оккупантов были потери до 70% убитыми и ранеными Украинцы деоккупировали всю Киевскую область на рубеже марта и апреля 2022 года. В боях были задействованы как кадровые военные, так и добровольцы, взявшие в руки оружие только с началом полномасштабной войны. Немалый вклад внесла украинская авиация, в частности тогда же появилась легенда о "Призраке Киева"