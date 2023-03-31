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Генерал Павлюк: Потери, которые Россия понесла под Киевом, она не восстановила до сих пор

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 11:32
Генерал Павлюк: Потери, которые Россия понесла под Киевом, она не восстановила до сих пор - Фото
Александр Павлюк (Фото: Александр Павлюк/Telegram)

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия до сих пор не восстановила потери, которые понесла под Киевом в начале большой войны против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, замысел РФ 24 февраля 2022 года был грандиозным — уничтожить государственность Украины за три-пять дней и поставить марионеточное правительство в Киеве. 
Он отметил, что враг недооценил возможности украинских военных и сопротивление народа, а благодаря координации военного руководства удалось не только остановить россиян, но и нанести оккупантам огромные потери, заставив отступить и отказаться от планов захвата Киева. 
"У некоторых подразделений были потери до 70% убитыми и ранеными — тут были элитные подразделения, самые боеспособные. Эти потери они не восстановили и не восстановят в ближайшее время", — сказал Павлюк.
Генерал заявил, что за год в Киевской области создали несколько мощных оборонных рубежей, чтобы противник даже не смог перейти границу. 
"Войска постоянно готовятся, тренируются, отправляются на восток и получают боевой опыт. В ближайший период у россиян не будет группировки, чтобы зайти в Киевскую область", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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